Нетрудный возраст: Сандрик Аблотия о хейтерах

17-летний Сандрик Аблотия приобрел популярность благодаря клипам, которые он выкладывает в Instagram.
Все началось во время карантина, введенного в стране из-за пандемии. Молодого человека вдохновил коронавирус.
Первый клип сразу же набрал более восьми тысяч просмотров. После этого Сандрик решил и дальше снимать вирусные клипы.
Однако, как это часто бывает в последнее время, помимо людей, поддерживающих начинание юного творца, оказалось немало хейтеров – людей, кто выступают с нападками на тех, кто достигает хоть каких-то успехов в интернете и в реальной жизни.
При этом, как заметил Сандрик Аблотия, в основном, негативные отзывы пишут люди более старшего поколения.
"Я очень удивился, что это были взрослые. Думал, наоборот, что будут писать что-то подростки. Думаю, что наши взрослые боятся чего-то нового", - считает Санрик Аблотия.
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