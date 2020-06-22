Нетрудный возраст: Сандрик Аблотия о хейтерах

Своим мнением о том, как нужно реагировать на хейтеров, пишущих негативные отзывы под публикациями в соцсетях, в эфире радио Sputnik Абхазия поделился молодой автор и исполнитель собственных сочинений Сандрик Аблотия.

Радио Нетрудный возраст: Сандрик Аблотия о хейтерах

17-летний Сандрик Аблотия приобрел популярность благодаря клипам, которые он выкладывает в Instagram.

Все началось во время карантина, введенного в стране из-за пандемии. Молодого человека вдохновил коронавирус.

Первый клип сразу же набрал более восьми тысяч просмотров. После этого Сандрик решил и дальше снимать вирусные клипы.

Однако, как это часто бывает в последнее время, помимо людей, поддерживающих начинание юного творца, оказалось немало хейтеров – людей, кто выступают с нападками на тех, кто достигает хоть каких-то успехов в интернете и в реальной жизни.

При этом, как заметил Сандрик Аблотия, в основном, негативные отзывы пишут люди более старшего поколения.

"Я очень удивился, что это были взрослые. Думал, наоборот, что будут писать что-то подростки. Думаю, что наши взрослые боятся чего-то нового", - считает Санрик Аблотия.

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