Медвенский рассказал, почему в США считают, что воевали с Россией во Второй мировой

Историк Николай Медвеснкий в эфире радио Sputnik Абхазия прокомментировал данные опроса Sputnik Мнения, согласно которым 11 процентов американцев считают, что во Второй мировой войне противником США была Россия.

Радио Медвенский о том, почему некоторые считают, что Россия воевала с Америкой во Второй мировой

Каждый десятый американец (11%) считает, что противником Соединенных Штатов во Второй мировой войне была Россия. Об этом свидетельствуют данные опроса Sputnik.Мнения.

Правильно главных противников США в 1941-45 годах – Германию и Японию – назвали, соответственно 77% и 67% респондентов. 5% полагают, что Америка воевала с Китаем.

69% опрошенных или не знают (42%), что 8 мая в Соединенных Штатах отмечается День Победы в Европе (V-E Day), или неверно ответили на вопрос (27%).

При этом 63% дали правильное определение Холокосту как геноциду евреев во время Второй мировой войны, а 12% понятия не имеют о значении этого слова.

Опрос был проведен в США для Sputnik News старейшей французской социологической компанией IFop с 22 по 25 мая 2020 года. В нем приняли участие 1004 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет плюс-минус 3,1% при доверительной вероятности 95%.

"Возникает двоякое впечатление. С одной стороны, это прискорбно, потому что США, равно как и Великобритания, являлись союзниками СССР. Мы знаем, что три державы входили в состав антигитлеровской коалиции, сражались бок о бок против фашизма и его победили. С другой стороны, 11 процентов – это не 70. Слава богу, что живы еще ветераны войны, которые могут непосредственно, как участники событий передать память об общей войне, общей борьбе с гитлеризмом, с нацизмом своим потомкам, которые, в свою очередь, это передадут своим потомкам. Существуют, как мы видим, некие упущения. Каждый десятый – это не так уж и мало", - отметил Медвенский.

22 июня 1941 года в России отмечается День памяти и скорби, в этот день началась Великая Отечественная война.

В этот день Николай Медвеский рассказал, как много в Абхазии сохранилось памятников, посвященных этой кровопролитной войне и какая работа по увековечению памяти погибших ведется сегодня.