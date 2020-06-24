Ашуба об участии делегации Абхазии в Параде Победы: маленький шаг к большой перспективе

Депутат Парламента Абхазии Лаша Ашуба в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал об атмосфере, которая царила в Москве во время Парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Радио Ашуба об участии делегации Абхазии в Параде Победы: маленький шаг к большой перспективе

Участие в Параде Победы в Москве приняла абхазская делегация, которую возглавил президент Аслан Бжания.

Также Абхазию на этом торжественном событии представили экс-кандидат в президенты республики Адгур Ардзинба и депутат Парламента Лаша Ашуба.

Как рассказал Ашуба в интервью радио Sputnik Абхазия, во время торжественного Парада царила праздничная атмосфера. Отличался Парад на это раз лишь меньшим количеством зрителей.

"В остальном абсолютно праздничное впечатление. Событие грандиозное для России и Абхазии, но и для всего мира… Наш президент (на церемонии возложения цветов – ред.) стоял справа от Владимира Путина. Мы расцениваем поездку и наше участие в Параде, как очень удачные. Это имеет большое значение для народа Абхазии. нам приятно созерцать нашего президента рядом с крупными мировыми лидерами. Для Абхазии это большое событие и символичное событие. Будем надеяться, что сегодняшний Парад Победы – это маленький шаг к нашей большой перспективе", - отметил Ашуба.

В Параде на Красной площади приняли участие более 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники, а также военнослужащие из 13 стран.