Такие обстоятельства: Сакания об интересе молодежи к сельскому хозяйству

Директор гудаутской машинно-транспортной станции Лаврентий Сакания в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал об интересе, проснувшемся в нынешнем году у населения Абхазии к сельскохозяйственным работам.

Радио Такие обстоятельства: Сакания об интересе молодежи к сельскому хозяйству

Лаврентий Сакания сообщил, что через пару дней в Гудаутском районе завершится посадка кукурузы. У механизаторов нет ни одного свободного дня. Как отметил Сакания, в этом году в районе более чем в два раза выросли обрабатываемые сельскохозяйственные площади по сравнению с прошлым годом.

"Столько взрослых людей не занимаются огородами и кукурузой в этом году, сколько молодежи. 16-18-летние занимаются арбузами, помидорами и кукурузой. Большая часть молодежи сейчас этим занимается", - отметил аграрий.

Несмотря на то, что около полусотни крестьян не смогли своевременно оплатить вспашку и обработку земли, никому на селе не отказывают. Есть и те крестьяне, кому вовсе оказали услуги бесплатно, сообщил Лаврентий Сакания.