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Шатров о поправках в Конституцию России: социальные обязательства выйдут на первый план

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200625/1030404361/Shatrov-o-popravkakh-v-Konstitutsiyu-Rossii-sotsialnye-obyazatelstva-vyydut-na-pervyy-plan--.html

Руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров прокомментировал поправки к Конституции

Радио
Шатров о поправках в Конституцию России: социальные обязательства выйдут на первый план

Голосование по поправкам в основной закон страны назначено на 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.
Для волеизъявления до дня голосования не потребуется никакого заявления: достаточно просто прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 июня по 30 июня смогут выразить свою волю с помощью электронного дистанционного голосования. Для участия в нем требовалось в срок с 5 по 21 июня подать заявление через портал Госуслуг или mos.ru.

Подробнее о поправках к Конституции РФ в эфире радио Sputnik Южная Осетия рассказал политолог Игорь Шатров. 

"Многие уже прониклись духом конституционных перемен, которые грядут, и которые уже реализуются на практике. Самые важные поправки уже неоднократно названы. Один из важнейших моментов - поправки социального характера. Государство с разной степенью успешности строило капитализм, отказалось от многих социальных обязательств в 90-е годы, и только Конституция называла Российскую Федерацию социальным государством. Из-за того, что в Конституции не было прописано многих вещей, государство откладывало социальные моменты на второй план. После принятия поправок, такой возможности уже не будет", - сказал Шатров.

В Абхазии голосование пройдет 1 июля в здании Посольства России. Главы районных администраций выразили готовность оказать содействие в организации голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, для этого местные администрации выделят транспорт для доставки людей к посольству России.



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