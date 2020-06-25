Шатров о поправках в Конституцию России: социальные обязательства выйдут на первый план

Радио Шатров о поправках в Конституцию России: социальные обязательства выйдут на первый план

Голосование по поправкам в основной закон страны назначено на 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.

Для волеизъявления до дня голосования не потребуется никакого заявления: достаточно просто прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 июня по 30 июня смогут выразить свою волю с помощью электронного дистанционного голосования. Для участия в нем требовалось в срок с 5 по 21 июня подать заявление через портал Госуслуг или mos.ru.

Подробнее о поправках к Конституции РФ в эфире радио Sputnik Южная Осетия рассказал политолог Игорь Шатров.

"Многие уже прониклись духом конституционных перемен, которые грядут, и которые уже реализуются на практике. Самые важные поправки уже неоднократно названы. Один из важнейших моментов - поправки социального характера. Государство с разной степенью успешности строило капитализм, отказалось от многих социальных обязательств в 90-е годы, и только Конституция называла Российскую Федерацию социальным государством. Из-за того, что в Конституции не было прописано многих вещей, государство откладывало социальные моменты на второй план. После принятия поправок, такой возможности уже не будет", - сказал Шатров.

В Абхазии голосование пройдет 1 июля в здании Посольства России. Главы районных администраций выразили готовность оказать содействие в организации голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, для этого местные администрации выделят транспорт для доставки людей к посольству России.