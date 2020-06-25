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© Foto / из личного архива Алисы Шамба

Шамба рассказала, какую помощь обещает государство диабетикам Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200625/1030405806/Shamba-rasskazala-kakuyu-pomosch-obeschaet-gosudarstvo-diabetikam-Abkhazii-.html

Представитель инициативной группы по созданию общественной организации "Диабетическое общество Абхазии" Алиса Шамба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как в республике будут помогать людям, страдающим сахарным диабетом.

Радио
Шамба рассказала, какую помощь обещает государство диабетикам Абхазии

Вопросы организации медицинской помощи больным сахарным диабетом обсудил премьер-министр страны Александр Анкваб с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия, директором РУП "Абхазфармация" Рустамом Адлейба и представителями инициативной группы по созданию общественной организации "Диабетическое общество Абхазии" Алисой Шамба и Асидой Адлейба.

Как сообщила в эфире радио Sputnik Абхазия участница этой встречи Алиса Шамба в связи со сложной ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, с декабря больные сахарным диабетом в Абхазии не получают инсулин. Это стало ключевой темой встречи с премьер-министром.

В частности, на встрече затронули вопрос возможности создания в 2021 году отдельной госпрограммы для поддержания здоровья больных диабетом I типа, а также возможность включения в программу граждан с диагнозом "Диабет II типа" для обеспечения их средствами самоконтроля и сахароснижающими препаратами. 

"В эту госпрограмму будут включены и граждане Абхазии, не имеющие российского гражданства. Тех, кто имеют российское гражданство, обеспечивают инсулином по российской программе", - рассказала Шамба.



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