Ужасы наяву. Что испытывают люди во время сонного паралича

Звук шагов в пустом доме, крики, внезапное прикосновение — такими бывают галлюцинации во время засыпания или пробуждения.
При засыпании или пробуждении состояния сна и бодрствования как бы накладываются друг на друга. Человек осознает происходящие, а его мозг уже (или еще) транслирует сновидения. Из-за этого возникают галлюцинации. Люди лежат в кровати и уверены, что не спят. Но внезапно в комнате возникает пугающий черный силуэт. Часто подобные галлюцинации возникают вместе с сонным параличом. Полная обездвиженность делает ночные видения еще более зловещими.
Журналист РИА Новости Мария Семенова поговорила с людьми, у которых случался сонный паралич, и выяснила, опасно ли это.
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