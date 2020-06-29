Ковалев о скандале в США из-за обвинений в адрес России: раскрыты все карты

Разведка США сочла данные о "сговоре" России с талибами недостоверными. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев.

Радио Ковалев о скандале в США из-за обвинений в адрес России: раскрыты все карты

Президент США Дональд Трамп, основываясь на отчетах разведки, допустил, что информация о сговоре России с талибами фейковая.

В воскресенье спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Трамп склонен игнорировать любые обвинения в адрес России. Как выразилась Пелоси, у Трампа "все дороги ведут к Путину".

В эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев прокомментировал ситуацию.

"Смысл обвинения понятен. Не забывайте, что идет предвыборная кампания, и демократы всячески стремятся навредить Трампу. Нэнси Пелоси фактически раскрыла все карты, заявив, мол, Трамп не реагирует на столь важные обвинения, которые наносят вред американскому доминированию. …Трамп открыто и честно сказал – пусть газета, которая все это опубликовала, раскроет имена своих осведомителей. Потому что разведка заявила, что никакой подобной информации у них нет, поэтому они не докладывали президенту. Вот если бы этот доклад действительно был, а президент его проигнорировал, вот тогда бы это могло бы нанести Трампу серьезный урон. Пока со стороны Трампа, как мне кажется, действия адекватные. Мне кажется, что сейчас демократам придется оправдываться", – сказал Игорь Ковалев.

В пятницу газета The New York Times со ссылкой на анонимных представителей американских спецслужб опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было.

МИД РФ, с свою очередь, назвал публикацию фейком.

Позднее пришло опровержение и от "Талибана".