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© Foto / предоставлено Ольгой Хагуш

Экскурсовод Хагуш рассказала, где местные жители могут отдохнуть, не выезжая из Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200708/1030486933/Ekskursovod-Khagush-rasskazala-gde-mestnye-zhiteli-mogut-otdokhnut-ne-vyezzhaya-iz-Abkhazii-.html

Экскурсовод Ольга Хагуш в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как много живописных мест в республике, о которых местные жители порой не догадываются.

Радио
Экскурсовод Хагуш рассказала, где местные жители могут отдохнуть, не выезжая из Абхазии

Ольга Хагуш рассказала, где могут провести выходные жители Абхазии с пользой для души и тела. В республике есть много красивых мест, куда приезжают миллионы туристов, но для местных жителей они зачастую остаются неизученными.

Ольга Хагуш утверждает, что только изучив свою страну, начинаешь по-настоящему любить ее.

В каждом районе Абхазии найдется место, где можно весело провести время, одновременно изучая историю.

В восточной Абхазии много христианских памятников, а в западной ее части наткнуться на живописное или историческое место можно, свернув практически в любом направлении. Жители Гудаутского и Гагрского районов даже не догадываются, в каких красивых местах живут.

Вот лишь некоторые интересные факты об Абхазии:

Недалеко от термальных источников в Кындыге есть полуразрушенная башня Святого Томаса, строительство которой датируется 13-14 веками.

В Ткуарчале - три водопада. Один из них – "Великан" – самый большой в Абхазии (высота -100 метров), на него можно посмотреть изнутри.

В Гагре есть Хашупсинское ущелье, протяженностью один километр, по которому можно прогуляться по воде. Экскурсоводы его называют мини гранд-каньоном.

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