Такие обстоятельства: Касландзия об архитектурном облике Сухума

Радио Такие обстоятельства: Касландзия об архитектурном облике Сухума

Архитектурная особенность Сухума, как и его основная визуальная особенность, сформировалась еще в 19 веке, она формирует общий облик города как курортного, идентичного, уникального, которого нигде больше нет, сказал Касландзия в беседе на радио.

"Столицу и ее архитектуру сложно сравнить с чем-то конкретным, наша столица уникальна по двум особенностям, которых нет у других городов. Первая особенность – ее расположение, вторая – ее местность. Можно взять много аналогичных по климату стран, но их местность - сильные рельефы у воды, склоны, горы, а Сухум - будто Боженька специально выкопал в этом месте нам ровную площадку, к которой подходит море, и она окружена горами. Это настолько уникально, что проектировщики и градостроители, которые формировали наш город, они не сталкивались с большими проблемами, как в том же Неаполе. Получилась простая, приземленная для людей структура города, которая разворачивается на набережной. Сравнивать Сухум можно, но в целом это настолько уникальное место, которому пример я не могу привести", - отметил Касландзия в эфире радио Sputnik Абхазия.

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