Колесниченко: Украина выглядит глупо в борьбе с международным терроризмом

Украина вышла из меморандума с РФ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Председатель Президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал в эфире радио Sputnik данное решение.

Радио Колесниченко: Украина выглядит глупо в борьбе с международным терроризмом

Правительство Украины прекратило действие меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом.

Инициатором стала Служба безопасности страны. Согласно пояснительной записке, это решение "позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации и повышения авторитета Украины".

Меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом Москва и Киев подписали в июле 2012 года в Ялте. Он автоматически продлевается каждый год, если "ни одна из сторон не уведомит не менее чем за 90 дней до окончания очередного годичного периода в письменной форме другую сторону о своем намерении прекратить его действие".

Председатель Президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко рассказал в эфире радио Sputnik о том, какие последствия можно ожидать от расторжения Киевом меморандума.

"На самом деле это серьезный документ, потому что подразумевает обмен информации о возможных терактах, связях, транзите, об оружии и лицах, которые замышляют те или иные теракты. Более того, это же международная информация, а не только, которая между странами происходит. В этой части мы имеем серьезную проблему, потому что не будем иметь информацию о том, кто перемещается в нашу страну, за кем надо установить контроль, либо кто является подозреваемым. Разрешить это очень опасно и нехорошо. Конечно же, с точки зрения борьбы с международным терроризмом, Украина выглядит глупо", - сказал Колесниченко.

При этом он отметил, что в Европе и в США Украину за подобный шаг никто не осудит.

"Это политическая составляющая, никто журить и пенять Украину не будет по той простой причине, что проблемы-то у России могут возникнуть. Учитывая все, что делает Украина, является антироссийским, то поощряется в Европе и в США. К сожалению, это не последнее соглашение о взаимодействии с Россией, которое Украиной будет расторгаться, даже в ущерб себе. Разве разумно, когда во всем мире идет борьба с терроризмом, а одна из стран заявляет о том, что ей нет необходимости сотрудничать с огромной державой в вопросах борьбы с терроризмом, о каком авторитете может идти речь", - сказа Вадим Колесниченко.