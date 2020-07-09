Нармания о победе на "Большом экране": любая возможность показать фильм зрителю – радость

Режиссер Инар Нармания рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия, как его работа попала на онлайн-фестиваль российского кино "Большой экран" и одержала победу.

Радио Нармания о победе на "Большом экране": любая возможность показать фильм зрителю – радость

Короткометражный фильм абхазского режиссера Инара Нармания "Меня зовут Махаз" стал одним из лучших на онлайн-фестивале российского кино "Большой экран".

"Фестиваль проводился в начале месяца и шел около пяти дней. Оценивал определенный состав жюри и был сегмент, который давался зрителям, они отдавали свои голоса тем или иным картинам. Каждый день была представлена своя программа. В один из дней показали наш фильм. Наши друзья - компания CinePromo, которые занимаются дистрибьюцией, отправили фильм на фестиваль, он прошел отбор и попал в число участников, а затем уже в число победителей", - рассказал Нармания радио Sputnik Абхазия.

Фильм "Меня зовут Махаз" наряду с другими победителями фестиваля попадет в киноальманах, который выйдет в широкий прокат в сети кинотеатров "Мираж Синема".

"Приятно, что люди посмотрят… фильм же для зрителей делается, поэтому любую возможность продемонстрировать на каких-то площадках я воспринимаю с радостью", - сказал Инар Нармания.

Он отметил, что фестивальная история фильма "Меня зовут Махаз" будет уже закрыта из-за сроков выпуска работы.

Короткометражный фильм "Меня зовут Махаз" и ранее принимал участие в кинофестивалях, был не раз отмечен. Он получил главный приз фестиваля "Konik film festival" в Москве, специальный приз на фестивале "Короче" в Калининграде и две награды на Сухумском кинофестивале.

На II Международном кинофестивале "Artic open" Инар Нармания получил премию "Лучшего режиссера короткометражного фильма".

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