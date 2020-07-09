Эксперт объяснил, почему Россия требует сократить погранпереходы для гумпомощи в Сирии

Радио Эксперт объяснил, почему Россия требует сократить погранпереходы для гумпомощи в Сирии

Совет Безопасности ООН не поддержал проект резолюции России о том, чтобы оставить лишь один погранпереход на сирийской границе для доставки гуманитарной помощи, сообщает РИА Новости.

"За <...> проголосовали четыре члена Совбеза, против – семь, воздержались – четыре. Резолюция не принята, так как не набрала необходимого количества голосов", – заявил председательствующий в Совете постпред ФРГ Кристоф Хойсген.

Для принятия необходимо набрать девять голосов из 15-ти.

Во вторник Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей на год работу двух погранпереходов "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям". Мандат действия КПП истекает 10 июля. Взамен Россия внесла в СБ ООН свой документ.

В нем сказано, что механизм трансграничной доставки гумпомощи создавали в качестве временной меры в 2014 году, и предлагается на полгода продлить работу только одного КПП – "Баб-эль-Хава".

Также в проекте резолюции выражена обеспокоенность гуманитарной ситуацией в регионе, в частности в связи с негативным воздействием односторонних мер принуждения в отношении Дамаска. В тексте подчеркивается, что это ставит под угрозу доступ Сирии к медикаментам и медицинской помощи, необходимым для борьбы с пандемией.

В эфире радио Sputnik политолог, специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума назвал российские предложения логичными. Он отметил, что уже на протяжении длительного времени сирийская армия освобождает свою родину от террористов и делает это весьма успешно, благодаря помощи России и Ирана. На сегодняшний день ситуация кардинально отличается от той, что была в 2014 году, когда была достигнута договоренность по поводу погранпереходов.

"Сегодня территория Сирии в большей части освобождена, остается один Идлиб. И встает логичный вопрос: зачем все эти погранпереходы, если гуманитарные грузы могут спокойно доставляться? Да, на территории Идлиба погранпереход необходим – один на границе с Турцией. Все остальные не нужны, потому что через остальные погранпереходы, не контролируемые Дамаском, периодически доставляется не только гуманитарная помощь, но и помощь тем, с кем борется сирийская армия вместе с российскими ВКС и Ираном. И в этой связи требования России логичны", – сказал Аббас Джума.

Он выразил надежду на то, что обстановка непосредственно на земле Сирии решит этот международный спор.

"Поможет разрешить этот международный спор непосредственно обстановка на земле. Западным коллегам, блокирующим наши инициативы, просто не останется ничего другого, как смириться со сложившейся ситуацией, когда она разрешится в пользу Дамаска. Им не останется ничего другого, как признать этот факт и согласиться с тем, что погранпереходов не будет. Потому что Дамаск – единственный хозяин, он не позволит перебрасывать на свою территорию вместе с гумпомощью непонятно что", – заключил Аббас Джума.

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств действует с июля 2014 года и ежегодно продлевается. В рамках этого режима гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пограничные пункты пропуска "Баб-эс-Салям", "Баб-эль-Хава" (оба на сирийско-турецкой границе), "Эль-Ярубия" (граница с Ираком) и "Аль-Рамта" (граница с Иорданией).

