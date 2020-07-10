Дополнительное время: Ахба о предстоящем чемпионате Абхазии по футболу

О том, как команды готовятся к долгожданному чемпионату Абхазии по футболу, как большой перерыв в турнире повлиял на состав сухумского "Динамо" и будут ли в чемпионате легионеры, в эфире радио Sputnik рассказала главный тренер команды Тимур Ахба.

Радио Дополнительное время: Ахба о предстоящем Чемпионате Абхазии по футболу

Перенесенные в 2019 году 27-й чемпионат Абхазии по футболу и Кубок страны стартуют в начале августа.

Сейчас все команды сталкиваются с трудностями различного рода, потому что перерыв в чемпионате был слишком большой, сказал Ахба в эфире радио.

"У нас команда укомплектована, за исключением одной потери - основной защитник покинул состав. Когда год футболист не получает доход, человек ищет другую работу. Чемпионата не было целый год, соответственно не было как такового тренировочного процесса. По инициативе самих футболистов мы тренировались зимой, до ведения карантинных мер. Как только запрет был снят, мы продолжили тренировки, но они носили облегченный характер, никаких тактических и физических задач они не несли, только сейчас началась серьезная подготовка к чемпионату страны", - отметил Ахба в беседе на радио.

27-й чемпионат Абхазии по футболу и Кубок страны, которые должны были начаться в сентябре 2019 года, перенесли на 2020 год из-за финансовых проблем.

В розыгрыше чемпионата Абхазии и Кубка будут участвовать семь команд – гудаутская "Рица", "Афон", очамчырский "Ерцаху", галский "Самурзакан", сухумские команды "Динамо" и "Нарт", а также "Гагра".

Читайте также: