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Мы все умрем. Лечение рака с помощью редактирования генов

Космическая погода: как Земля мешает Солнцу нас уничтожить

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Благодаря защитным слоям Земли мы не замечаем постоянные потоки рентгена, сильнейшие искажения магнитных полей и огромные облака плазмы. А вот вся наша техника, наоборот, к солнечным аномалиям крайне чувствительна – вплоть до отключения и разрушения.

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Мы все умрем. Космическая погода: как Земля мешает Солнцу нас уничтожить

Солнце – одновременно основной источник жизни и наибольшая угроза ей.
Что такое солнечные вспышки, магнитные бури, солнечные пятна и корональные выбросы? Когда и как из-за космической непогоды чуть не началась Третья Мировая война? По какому расписанию Солнце устраивает аномалии, и как учёные их прогнозируют? Как Земля защищается от космической погоды, и почему от неё трудно будет спастись колонизаторам Луны, Марса, Ио? А от какой опасности извне Солнечной системы защищают выбросы нашего светила?
На эти и другие вопросы отвечает Татьяна Подладчикова, кандидат технических наук, старший преподаватель Сколковского института науки и технологий и Космического центра Сколтеха, исследователь в области солнечно-земной физики, разработчик новых сервисов космической погоды, лауреат международной медали Александра Чижевского по космической погоде и космическому климату.
Эпизод подготовлен в партнерстве с Космическим центром Сколтеха.

Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про глобальное отключение связи и про потенциал использования Солнца.

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