Икра, водка, кризис. Шеф-повара Березуцкие в "Как вы это делаете?"

Водочка с икрой — это лишь стереотип о русской кухне. Лисички с картошечкой и лучком — вариант скорее для домашнего ужина. А вот запеченный в соли томат, начиненный копченой черешней — для гастрономического ресторана. Как придумать новое блюдо, избегая пошлости, но не скатиться в банальность, объясняют братья Иван и Сергей Березуцкие.
Кстати, скоро мы запускаем подкаст "Правда тела". Будем говорить максимально честно о том, что такое "норма" для наших тел, как и почему надо худеть, а когда этого делать категорически не нужно. И, конечно, поговорим про еду: диеты, правильное питание, страшные буквы "КБЖУ" и многое другое.
01:45 Яичница с томатами и то, что приготовила супруга. Чем сегодня завтракали?
05:00 Не туристический ресторан, а высокая кухня
06:40 "Мама кормила одной и той же кашей": почему у них разные вкусы?
07:45 "Что вчера подгорело"? Как начинается рабочий день
10:00 Сезонное и небанальное. Как новое блюдо появляется в ресторане
16:00 "Мы все работаем над тем, чтобы помидор, который вы едите, вам запомнился". Бабушкины рецепты VS научный подход
19:35 Умножаем на три? Как формируется цена на блюдо?
22:00 Поток или важная часть команды. Почему официанты с ними надолго?
24:10 "Сохранили всю команду и человеческий подход к людям". Как они пережили карантин
25:00 Почему не сделали доставку из ресторана?
26:30 "Он пришёл и сделал заказ, какой делал всегда". Изменился ли мир после пандемии?
28:20 Натуральность и польза: куда идут тренды в еде?
30:30 Национальная русская кухня — не миф?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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