Свиблова о фотографии, кризисе и будущем

Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Радио "Как вы это делаете?!" Свиблова о фотографии, кризисе и будущем

Она транжирит личные деньги, но бережёт в своем музее каждый предмет, считает слово "менеджер" ругательством, ненавидит, когда перечисляют ее регалии, и издала на работе приказ: "думаем всегда". Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова о том, как она предсказала путч, пережила кризис девяностых, и что делать сейчас, чтобы пережить очередной?

Мы пишем этот эпизод в ее бело-зеленом кабинете. Все полки и подоконники заставлены книгами, на стенах ­— десятки фотографий, на столе — стопки документов чередуются с вазами сухофруктов и орехов. Она пьёт кофе. Рядом лежит телефон. Ей постоянно приходят сообщения и несколько раз он звонит. Она по громкой связи невозмутимо просит перезвонить и продолжает сравнивать прошлое и будущее.

Может ли фотография врать? Почему у искусства и рынка нет совпадения цены и ценности? Как искусство предсказывает будущее? Почему глаз — это "вынутый мозг", а фотоаппарат — это ничто? Чего она боялась в 1991-ом? И чего боится сейчас?

Отвечает Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова:

00:40 "Регалии не делают идентичность". Почему она ненавидит, когда перечисляют ее заслуги?

02:00 Искусство, акт творчества или документ. Что такое фотография и может ли она врать

10:20 Шедевры или трупы с вывороченными кишками. Обесценивают ли фотографию смартфоны и как сдвигаются этические рамки?

11:30 "Мы мыслим в формате Твиттера, но его будут читать, только если картинка хорошая". Как меняется наше мышление и роль фотографии

13:00 Социальные сети как коллективная нервная система

15:10 Гейтс, который боролся с эболой, или зачем знать историю

15:50 Кризис дает новые возможности или истощает?

17:30 "Искусство показывает, к чему готовиться". Как она "предсказала" путч

21:30 "Танки видны из окна, и это было прекрасно": о фильме про путч

29:20 "Наступит новая жизнь, и я не знаю, как в ней жить". Страх в 1991 году против сегодняшнего

32:05 Делегировать или делать руками: существует ли профессия "культурный менеджер"

33:30 Манипуляция или естество: зачем она сохраняет в себе "девочку"

34:45 Про Школу Родченко и бюджеты

40:20 "Можно выжить, если быть людьми": как нам пережить этот кризис

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