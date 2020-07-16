Тарба рассказал, как закон о сельском хозяйстве в Абхазии оживит отрасль

Председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Парламента Абхазии Астамур Тарба в эфире радио Sputnik рассказал, какая работа ведется по выводу аграрной отрасли страны из кризиса.

Радио Такие обстоятельства: Тарба о законе о сельском хозяйстве

Астамур Тарба сообщил о том, что в Парламенте Абхазии находится законопроект о сельском хозяйстве Абхазии. Официально документ начнут обсуждать после того, как его представит Администрация президента.

"Сегодня сельское хозяйство в Абхазии фактически находится в упадке. Для поднятия этой отрасли надо провести большой объем работ. Делать это надо обязательно, потому что мы аграрная страна. Называть себя аграрной страной и не развивать аграрное хозяйство мы никак не можем", - отметил парламентарий.

Проблемы в отрасли Астамур Тарба связывает с отсутствием системного подхода и закона о сельском хозяйстве.

"В том законопроекте, который сейчас обсуждается, четко прописано, что для развития сельского хозяйства, необходимо подготовить государственную программу развития сельского хозяйства хотя бы на три-пять лет. В последнее время у нас часто меняется власть. И если сегодня власть или министр идет по одному направлению, то после смены руководства случается так, что направление не заканчивается, не дорабатывается и начинаем идти в другую сторону. Так каждый проект остается незавершенным. Мы остаемся у "разбитого корыта". Когда будет государственная программа, в ней будет четко прописано, в каком направлении идти, и при смене власти задачей нового руководства будет идти по утвержденному плану", - рассказал Тарба.

По мнению депутата, государственная программа развития сельского хозяйства должна предусмотреть налаживание рынка сбыта аграрной продукции, так как зачастую у селян отсутствует стимул заниматься фермерством.