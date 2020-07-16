Политолог о новых санкциях США к России: последний удар кулаком по столу

Радио Политолог о новых санкциях США к России: последний удар кулаком по столу

Госдепартамент США включил "Северный поток - 2" и вторую нитку "Турецкого потока - 2" в новую редакцию рекомендаций, относящихся к закону CAATSA о противодействии России через санкции. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео. По его словам, тем самым инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами, рискуют оказаться под американскими санкциями.

Политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио Sputnik отметил, что таким образом США, прикрываясь политическими аргументами, решают свои экономические вопросы.

"Мы спасаем Европу", - говорят они. Со стороны России, а ранее со стороны СССР, которые тоже поставлял газ в Европу, никогда не наблюдалось намеков на использование такого инструмента, как влияние на ЕС в политическом плане. Никогда не было, чтобы аргумент "мы вам перекроем газ, чтобы вы принимали решение в наших интересах", использовался в каком-то споре. США так действуют. Прикрывая политическими аргументами, на самом деле Америка решает экономические вопросы - это не только повышение привлекательности своего газа для Европы, но и экономический удар по России. Это экономическая конкуренция. Поэтому надо и Германии, и Евросоюзу продолжать отстаивать свои экономические и политические интересы. США прекрасно понимают, что и "Северный поток - 2", и "Турецкий поток", и другие варианты сотрудничества приведут к тому, что Америка потеряет нити управления Европой. Они думают о будущем, а не о текущем процессе. А что остается, когда колониальный мир в классическом виде рухнул и когда США "доят" Европу, своих "выдаивают", потому что необходимо обеспечить благополучие тремстам с лишним миллионам граждан, которые являются "витриной" свободного мира. Ресурсов в других частях света не остается, и Европа фактически стала колонией Соединенных Штатов. США теряют рычаги, поэтому будут противиться до последнего. Но Меркель делает все, что может, больше пока не может. Но процесс пойдет, и есть ощущение, что к концу 20 года строительство "Северного потока - 2" будет завершено, несмотря на противодействие США. Им ничего не остается, как в последний раз стукнуть кулаком по столу", - сказал Шатров.

В Госдепартаменте пояснили, что новая редакция предусматривает инвестиции или любую иную деятельность, которая причастна к более широкой сфере экспорта российских энергоносителей по трубопроводам, в том числе "Северный поток - 2" и вторую нитку "Турецкого потока - 2".

В госдепартаменте предупредили, что лица, совершающие такие инвестиции или связанные с такой деятельностью, включая, но не ограничиваясь финансированием партнеров, а также причастные к прокладке трубопроводов суда могут стать объектами санкций.

Закон CAATSA был принят в 2018 году, рекомендации госдепартамента является подзаконным актом.