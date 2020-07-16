Иммунолог рассказал, будет ли вторая волна коронавируса

Второй волны коронавируса может не быть, но вместо нее произойдет затухающий отскок, считает доктор медицинских наук специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
По мнению эксперта, в мире будут фиксироваться отдельные локальные вспышки в зависимости от того, скольких человек успел заразить заболевший.
При этом Жемчугов предупредил об опасности осеннего периода.
"Все простудные заболевания могут быть одновременно, но поскольку они похожи, нужно подготовить тест-системы и делать их при наличии клиники простудного заболевания", - сказал доктор в беседе со Sputnik Таджикистан.
Он отметил, что открытым остается вопрос уровня взаимоотношения вирусов.
"В природе так бывает, что один вирус вытесняет другой по принципу, что зараза к заразе не пристает, или они могут действовать синхронно, или усиливать друг друга", - пояснил Жемчугов.
Специалист добавил, что любая относящаяся к ОРВИ инфекция может ослабить иммунитет и сделать его более чувствительным к коронавирусу.
"Коронавирус утяжелит течение последующего гриппа и повысит к нему восприимчивость, а грипп - наоборот", - заключил эксперт.