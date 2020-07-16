Иммунолог рассказал, будет ли вторая волна коронавируса

Радио Иммунолог рассказал, будет ли вторая волна коронавируса

Второй волны коронавируса может не быть, но вместо нее произойдет затухающий отскок, считает доктор медицинских наук специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По мнению эксперта, в мире будут фиксироваться отдельные локальные вспышки в зависимости от того, скольких человек успел заразить заболевший.

При этом Жемчугов предупредил об опасности осеннего периода.

"Все простудные заболевания могут быть одновременно, но поскольку они похожи, нужно подготовить тест-системы и делать их при наличии клиники простудного заболевания", - сказал доктор в беседе со Sputnik Таджикистан.

Он отметил, что открытым остается вопрос уровня взаимоотношения вирусов.

"В природе так бывает, что один вирус вытесняет другой по принципу, что зараза к заразе не пристает, или они могут действовать синхронно, или усиливать друг друга", - пояснил Жемчугов.

Специалист добавил, что любая относящаяся к ОРВИ инфекция может ослабить иммунитет и сделать его более чувствительным к коронавирусу.

"Коронавирус утяжелит течение последующего гриппа и повысит к нему восприимчивость, а грипп - наоборот", - заключил эксперт.