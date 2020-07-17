Комаровский о вакцине от COVID-19: говорить об эффективной и безопасной пока рано

Радио Комаровский о вакцине от COVID-19: говорить об эффективной и безопасной – пока рано

Сейчас многие страны не жалеют денег на клинические испытания вакцины от коронавируса, но существенно ускорить процесс и получить нужный препарат раньше конца 2021 года будет сложно, уверен доктор Комаровский.

"Никаких шансов, что вакцина для каждого жителя земного шара появится раньше осени следующего года, нет. Важно же не только придумать вакцину, но и произвести ее. Никто не будет вкладывать большие деньги до тех пор, пока не будет готов препарат и доказана его эффективность", — рассуждает он.

При этом многие государства финансируют серьезные проекты, связанные с клиническими испытаниями вакцины, есть огромное количество добровольцев. Также ускоряет процесс активный обмен информацией между учеными из разных стран. Благодаря этому сохраняются шансы, что вакцина сможет появиться чуть раньше, чем предполагалось.

"Не верьте разговорам о том, что прям вот осенью или к Новому году Дедушка Мороз вам положит под елку эффективную и безопасную вакцину. Я однозначно сторонник вакцинации. Но что важно в вакцине? Прежде всего, ее безопасность. Скорее всего, безопасность удастся доказать довольно быстро. А вот эффективность в разных группах — у детей, у стариков, у взрослых, у беременных - огромный вопрос. К примеру, как узнать, как долго сохраняются индуцированные вакциной антитела? Для этого понадобится время, которого у человечества, к сожалению, мало", - считает Комаровский.