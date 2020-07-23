Захарова о российской помощи Абхазии в пандемию: готовы и далее оказывать содействие

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга рассказала о том, какую помощь оказала Россия Абхазии с начала пандемии.

Радио Захарова о российской помощи Абхазии в пандемию: готовы и далее оказывать содействие

Как сообщила Захарова, в соответствии с обращением абхазской стороны, с начала пандемии Россией на безвозмездной основе были предоставлены тест-системы для лабораторной диагностики коронавируса.

"Регулярное содействие, включая диагностику, оказывает референт центр Ставрополького НИИ, на базе которого абхазские специалисты прошли обучение по работе с тест-системами. По просьбе Сухума с 18 апреля по 18 мая сводный медотряд 4-го отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота России выполнял работы по дизобработке объектов на территории Абхазии. Мы готовы и далее оказывать необходимое содействие", - сказала Мария Захарова.