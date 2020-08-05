Экскурсовод Шадания о турсезоне в Абхазии: надеюсь, наверстаем, что было упущено

Радио Экскурсовод Шадания о турсезоне в Абхазии: надеюсь, наверстаем, что было упущено

1 августа ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, на российско-абхазской границе были сняты. В тот же день в республику хлынул поток желающих отдохнуть в республике. Заработала туристическая деятельность. Туристы довольны, отмечает экскурсовод Илья Шадания.

"Туристы горят желанием посещать нашу страну, отдыхать здесь. Экскурсионная деятельность проходит в штатном режиме, границу переходим без проблем. Есть большие очереди, потому что много туристов, но в целом все хорошо. На экскурсионных автобусах поднимаемся в горы на Рицу, едем в Новый Афон. Пока все хорошо, туристов много. У нас осталось не так много времени до завершения туристического сезона, но впереди бархатный сезон. На мой взгляд, если границу не закроют, мы сможем наверстать то, что было упущено за предыдущие месяцы. Судя по тому потоку туристов, который мы сейчас наблюдаем, думаю, мы восполним те потери, которых было не миновать в период закрытия границы", - рассказал экскурсовод.

В то же время, по словам Шадания, участники экскурсий стараются соблюдать все необходимые меры предосторожности.

"Но, хотя это и горькая правда, если есть носитель вируса, избежать его не получится, так как экскурсионный маршрут предусматривает постоянное общение. В автобусе одна система вентиляции, кондиционирования. В автобусе соблюдать социальную дистанцию невозможно. На объектах – да, мы стараемся. В Новоафонской пещере выдают антисептики, все необходимые средства защиты. Мы стараемся соблюдать все меры предосторожности и надеемся, что все пройдет хорошо. А если все-таки придется столкнуться с этой болезнью, то надеемся на наших профессиональных врачей, на то, что масштабная эпидемия нашу страну обойдет… Мне тоже страшно, но это моя профессия, я ее очень люблю. И раз уж я вышел на этот маршрут, я сделаю все для того, чтобы создать комфортные условия для туриста", - отметил Илья Шадания.