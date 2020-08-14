Дополнительное время: Тарасов о проблемах российского футбола

Руководитель и тренер футбольного клуба "Девятка" из Москвы Александр Тарасов в эфире радио Sputnik рассказал о тренировочном процессе в Абхазии и о проблемах, с которыми сталкивается российский футбол сегодня.

Радио Дополнительное время: Тарасов о проблемах российского футбола

С 2017 года московский клуб "Девятка" приезжает в Абхазию и проводит здесь свои тренировки летом и зимой.

"Здесь мы наткнулись на прекрасный спорткомплекс в Агудзере, куда мы приезжаем периодически. В этом году мы оказались в Абхазии в марте и по сей день здесь, и мы не разлучались с мячом все эти дни", - отметил Тарасов.

Говоря о сегодняшнем состоянии российского футбола, тренер сказал, что необходимо переломить ситуацию, он должен быть качественным, подчеркнул Тарасов.

"Наша миссия сделать наших детей лучше, сделать футбол лучше и постараться изменить ту ситуацию, в которой сейчас застрял российский, абхазский футбол, да вообще, футбол всех стран СНГ. Та ниша, которую мы сейчас занимаем, не наша, мы не на своем месте. Учитывая заслуги стран СНГ перед футболом, мы обижаем наших предков тем качеством, которым мы сейчас обладаем и обладают наши дети, и тренеры. Мы хотим сделать футбол лучше, качественно лучше", - отметил Тарасов.