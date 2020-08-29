15:25 29 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.64
  • EUR88.74
Поиск
Мы все умрем. Лечение рака с помощью редактирования генов

Мы все умрем: идиократия - постепенное отупение населения Земли, часть 1

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (374)
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200829/1030836528/My-vse-umrem-idiokratiya---postepennoe-otupenie-naseleniya-Zemli-chast-1.html

Население Земли к концу XXI века достигнет 11 млрд человек. Большинство из них – из развивающихся стран и регионов, где экономические и социально-культурные причины не позволяют массово получать высшее образование. Значит ли это, что мир вскоре отупеет,?

Радио
Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 1

Разобраться в этой теме помогали Анатолий Вишневский, директор Института демографии НИУ ВШЭ, главный редактор электронного журнала "Демоскоп Weekly", и Станислав Дробышевский, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ, научный редактор портала Антропогенез.ру.

Вы слушаете нас каждую неделю, и нам интересно узнать вас лучше. Чтобы познакомиться со слушателями, мы время от времени проводим опросы. Просим вас пройти наш новый опрос, это займет не более 5 минут.
Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (374)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Пели и плясали: как прошел день международного признания Абхазии
Военные корабли "станцевали" под музыку Чайковского
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться