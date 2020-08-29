Мы все умрем: идиократия - постепенное отупение населения Земли, часть 1

Население Земли к концу XXI века достигнет 11 млрд человек. Большинство из них – из развивающихся стран и регионов, где экономические и социально-культурные причины не позволяют массово получать высшее образование. Значит ли это, что мир вскоре отупеет,?

Радио Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 1

Разобраться в этой теме помогали Анатолий Вишневский, директор Института демографии НИУ ВШЭ, главный редактор электронного журнала "Демоскоп Weekly", и Станислав Дробышевский, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ, научный редактор портала Антропогенез.ру.

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