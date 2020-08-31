Метеоролог о погоде на сентябрь в Абхазии: "сухой", как и конец августа

Сохранится ли теплая погода в первой половине сентября, и какой будет температура морской воды в бархатный сезон в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Лариса Ахба.

Радио Метеоролог о погоде на сентябрь в Абхазии: "сухой", как и конец августа

Первая половина сентября существенно не будет отличаться от августа, сказала Ахба в беседе на радио.

"В этом году мы наблюдаем усиленный вынос тепла с юга, что значит, что изменение в температуре воздуха не будет отличатся от августа, особенно ее первая половина. В течение первой недели температура воздуха днем будет от 28 до 30 градусов, а ночные от 18 до 23. Резких скачков атмосферного давления мы не наблюдаем. На северо-европейской территории России растянулся обширный антициклон, который является барьером для проникновения холодных масс воздуха с севера-запада. На юге же мы находимся именно в теплом секторе циклона, потому таких резких изменений температуры, вызванных осадками мы не видим, хотя в сентябре количество осадков должны быть от 130 -150 мм в течение месяца. Первая половина сентября будет "сухой", - отметила Ахба.

По словам метеоролога температура морской воды понизилась только на один градус. В начале сентября она будет держаться на уровне 25-26 градусов. В прошлом году показатели были на уровне 24, что является довольно высоким показателем, отметила Ахба.