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Не верю! Как продают дорогие подделки люксовых брендов

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Как не попасться на фейковый люкс? Обсуждаем с аутентификатором (экспертом по проверке брендовых вещей) Юлией Хорберг.

Радио
Не верю! Как продают дорогие подделки люксовых брендов

В Instagram продают “настоящий” Hermes. В Пекине можно найти магазины с неотличимыми копиями Chanel за 300$. А в московских шоурумах - сумки с Aliexpress, но в 10 раз дороже. Даже бутики не дают гарантий, что товар - не подделка. 

01:15 “Из 10-ти вещей с логотипом LV, которые вы видите, 8 - это подделка”

02:46 Почему люди покупают брендовые сумки “с рук”

07:00 Как производители люксовых товаров защищают их от подделок

09:20 “Покупала сумки в бутике и сдавала обратно фейк” : кейс в Вашингтоне

10:30 Как становятся аутентификатором

15:25 Сколько стоит аутентифицировать одну сумку

17:30 Насколько полезны рекомендации в интернете о том, “как отличить подделку”

21:40 “Многие рэперы носят фейковую обувь”. Существует ли до сих пор гонка за брендом

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