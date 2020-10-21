Эксперт рассказал, пойдут ли США на заморозку ядерных арсеналов

Россия готова вместе с США взять на себя обязательство о заморозке ядерных боезарядов, заявили в МИД. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин поделился мнением о возможной реакции американцев.

Россия, предлагая продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на один год, готова вместе с США взять на себя обязательство о заморозке ядерных боезарядов, заявили в МИД РФ.

Уточняется, что эта позиция может быть реализована "строго и исключительно при том понимании, что "заморозка" боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США".

Радио Эксперт рассказал, пойдут ли США на заморозку ядерных арсеналов

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год.

В МИД РФ во вторник заявили, что российская сторона не получила официального ответа США на ноту от 16 октября, в которой сформулировано это предложение.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин подчеркнул важность предложения российской стороны.

"Мы готовы продлить на год действие договора по одной простой причине: американцы фактически игнорировали работу над договором. То есть попытки обсудить варианты договора, который истекает в феврале, были провальными. Поэтому требуется время, чтобы подготовить другое соглашение – там должны хорошенько поработать эксперты по самым различным статьям. Какие-то вопросы уже сейчас вызывают сомнения и возражения именно военно-технического порядка. Но времени нет – американцы его упустили, можно сказать, демонстративно игнорировали. Поэтому необходимо этот год потратить на переговоры по созданию нового соглашения или модернизацию предыдущего с учетом всех новых нюансов: по количеству и по качеству новых систем оружия, новых возможностей участников", – сказал Алексей Подберезкин.

По его мнению, американцы вряд ли согласятся на предложение России вместе заморозить ядерные арсеналы на время подготовки договора.

"США, уверен, на это не пойдут. Американцы всегда подписывали только те соглашения, где им удавалось добиваться односторонних уступок. В частности, их последнее предложение сводилось к тому, чтобы мы сделали такие уступки и в отношении участников переговоров (по СНВ-3, – ред.), и в отношении систем оружия, которые подпадают под ограничения. То есть политика американцев в области контроля над вооружениями наносит ущерб равной безопасности. Этот принцип американцами не соблюдается", - отметил эксперт.

Сегодня СНВ-3 – единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.