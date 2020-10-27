Такие обстоятельства: Бейя об антикризисных мерах в школе

Директор Алахадзыхьской средней школы Саид Бейя рассказал в эфире радио Sputnik об антикризисных мерах, которые предлагает руководство школы во время длительного карантина из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в республике и досрочными длительными каникулами в школах Абхазии учебный процесс приостановлен до 24 ноября. Педагогический совет Алахадзыхьской средней школы предложил программу антикризисных мер.

Радио Такие обстоятельства: Бейя об антикризисных мерах в школе

"Данная программа должна быть одобрена в отделе образования. Мы не знаем, как долго еще продлится карантин… Мы говорим о том, что все же есть необходимость посещать учебные заведения в этот период. Составить надо график, индивидуальное расписание звонков каждому классу, где предметники контролировали бы свое расписание. Надо составить расписание таким образом, чтобы классы не контактировали друг с другом", - сказал Бейя.

По его мнению, в случае невозможности посещения школы надо продумать программу обязательного минимума, которая включает в себя усвоение теоретического и частично практического материала.

"Это учебная четверть. По каждому классу и предмету разрабатываем образовательный минимум. У нас уже есть наработки. Какие требования? Это дословное заучивание всего объема теоретического материала", - сказал Бейя.

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