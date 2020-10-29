Линдер: нелегалы будут разъедать Евросоюз изнутри, как ржавчина

В четверг утром во французской Ницце преступник убил трех человек в храме Нотр-Дам. Мэр города заявил, что совершивший атаку кричал "Аллах акбар".

Президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер считает, что люди, которые нелегально попали на территорию Евросоюза не интегрировались и не интегрируются, они будет разъедать страну изнутри, как ржавчина.

Радио Линдер: нелегалы будут разъедать Евросоюз изнутри, как ржавчина

"Ни одна спецлужба не может сама работать, она должны получить приказ, политический, приказ о депортации нелегальных мигрантов. Должно быть законодательное право применения соответствующих силовых, принудительных, мер. Если бы Макрон после того, как отрезали голову учителю, дал такой приказ, спецлужбы сработали бы, но всю ответственность политическую должен был бы взять на себя, а это говорит о слабости политиков, они могут включать санкции против России по указке из-за океана, но не могут навести порядок в собственном доме", - отметил эксперт.

Лидер считает, что сегодняшние европейские политики абсолютно беззубы в борьбе с нелегальными мигрантами. Теракт во Франции лишний раз это доказал, и это будет продолжаться, подчеркнул он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo в начале сентября, подчеркивал, что в стране существует свобода богохульствовать. После убийства 16 октября учителя истории Самюэля Пати, который на уроке демонстрировал карикатуры на Мухаммеда, Макрон также заявил, что во Франции не откажутся от публикации карикатур "во имя свободы слова". После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире. В октябре Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, глава государства сообщил, что 9 декабря представят соответствующий законопроект. Он также подчеркнул, что совместно с французским Советом мусульман нужно создать организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам". По его словам, необходимо освободить эту религию "от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей".