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Гуния о наборе персонала в инфекционку Сухума: не все хотят работать в "красной зоне"

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (961)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201102/1031207304/Guniya-o-nabore-personala-v-infektsionku-Sukhuma-ne-vse-khotyat-rabotat-v-krasnoy-zone.html

О ситуации с нехваткой медицинского персонала для работы в COVID-отделении Сухумской инфекционной больницы, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал и.о. главврача больницы Астамур Гуния.

Радио
Гуния о наборе персонала в инфекционку Сухума: не все хотят работать в "красной зоне"

Сухумской городской инфекционной больнице требуются медсестры и санитары для работы в "красной зоне". Объявление о наборе персонала было опубликовано на сайте администрации столицы.

"Существует нехватка медперсонала, девочки изо дня в день выходят из строя. Больница изначально не была укомплектована для приема COVID-пациентов, есть и те, кто уже за время работы отпали. Набираем персонал, но надо сказать, что не все хотят работать в "красной зоне". Сейчас все медсестры работают в двух медучреждениях. В больнице, не связанной с COVID, администрация не хочет принимать на дежурство работника из COVID-отделения, к тому же и на самоизоляции необходимо посидеть", - объяснил Гуния.

По словам и.о. главврача в сутки в больнице должны дежурить до 15 медсестер, помимо них, должны быть и те, кто их будут обрабатывать при выходе из "красной зоны". Гуния отметил, что больнице также не хватает и санитаров, так как в штате люди преклонного возраста.    

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (961)

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