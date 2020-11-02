Гуния о наборе персонала в инфекционку Сухума: не все хотят работать в "красной зоне"

Радио Гуния о наборе персонала в инфекционку Сухума: не все хотят работать в "красной зоне"

Сухумской городской инфекционной больнице требуются медсестры и санитары для работы в "красной зоне". Объявление о наборе персонала было опубликовано на сайте администрации столицы.

"Существует нехватка медперсонала, девочки изо дня в день выходят из строя. Больница изначально не была укомплектована для приема COVID-пациентов, есть и те, кто уже за время работы отпали. Набираем персонал, но надо сказать, что не все хотят работать в "красной зоне". Сейчас все медсестры работают в двух медучреждениях. В больнице, не связанной с COVID, администрация не хочет принимать на дежурство работника из COVID-отделения, к тому же и на самоизоляции необходимо посидеть", - объяснил Гуния.

По словам и.о. главврача в сутки в больнице должны дежурить до 15 медсестер, помимо них, должны быть и те, кто их будут обрабатывать при выходе из "красной зоны". Гуния отметил, что больнице также не хватает и санитаров, так как в штате люди преклонного возраста.