Камкия о выборах в США: такой "страшной" гонки еще не наблюдал

Своими прогнозами о том, как дальше будут развиваться события в США и каков же будет исход президентских выборов, в эфире радио Sputnik Абхазия поделился политолог Беслан Камкия.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своей победе на президентских выборах. Ранее об этом же сообщили ведущие американские СМИ.

Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

Радио Камкия о выборах в США: такой "страшной" гонки еще не наблюдал

"Неопределенная ситуация пока остается, потому как иски все-таки поданы командой Трампа. Однако шансы пересмотреть иски, чтобы дали победу Трампу, низки. Но есть юридическая сторона и есть фактическая сторона выборов. Тот факт, что 270 голосов выборщиков необходимых он превысил, но это ведь еще можно оспорить. Но мой наблюдательный опыт подсказывает, что ситуация не изменится, Байден, как не скажи, будет победителем в этой "страшной" гонке", - отметил Камкия.

По мнению политолога, учитывая расшатавшуюся модель демократии в Америки, дальнейшие события могут разворачиваться по-разному.

"Такая ситуация, как сейчас, в истории избирательной кампании США впервые, именно с таким размахом, с таким конфликтом. Аналитики описывают эти выборы как самые противоречивые, несправедливые. Судя по раскладу, общественное мнение будет влиять на принятие решения, и судебные разбирательства могут затянуться. Но 20 января новый президент должен вступить в должность, возможно, и не вступит. Учитывая расшатавшуюся модель демократии, здесь все возможно", - заключил Камкия в интервью на радио Sputnik.

Выборы главы государства прошли в США во вторник 3 ноября. Основная борьба развернулась между действующим лидером, республиканцем Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом, демократом Джо Байденом.