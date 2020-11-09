Такие обстоятельства: Тания об актуальных вопросах жизнедеятельности государства

Конфликтолог Лейла Тания в эфире радио Sputnik рассказала о том, как после войны восстанавливалась государственность в Абхазии, как извлечь пользу от работы всех аналитических отделов, фондов в стране, и какую угрозу несет конфликт в Нагорном Карабахе для Кавказа.

Радио Такие обстоятельства: Тания об актуальных вопросах жизнедеятельности государства

9 ноября свой юбилей отмечает политолог, конфликтолог, директор Абхазского агентства Черноморско-Кавказского развития Лейла Тания.

"В послевоенный период многие узкие специалисты, как я, к примеру, кандидат биологических наук, многие лингвисты, психологи переключились на вопросы, близкие к политологии, конфликтологии, к международному праву. Для себя я объясняю это тем, что в тот период на самом деле необходима была консолидация всего профессионального ресурса, который имел абхазский народ для решения ключевых самых актуальных задач, а на тот момент этими задачами были защита абхазского народа и абхазского государства от агрессий Грузии, позже - сохранение итогов войны, восстановления государственности. Именно с этим я связываю то, что многие специалисты в других сферах переключились на работу в политологическом и международно-правовом ключе", - отметила Тания.

Политолог рассказала о том, как в 1994 году, после войны, создавался информационный аналитический отдел в Администрации президента.

"Я тогда написала программу для работы отдела с перечнем направлений, затем передела ее Владиславу Ардзинба. Он почитал и принял решение создать такой отдел. Так тогда оперативно решались такого рода вопросы. Мы тогда находились в блокаде, включая информационную, и нам, конечно, необходимо было продвигать наши аргументы далеко за пределами Абхазии", – рассказала Тания в эфире радио Sputnik.

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