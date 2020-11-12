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Лиознов рассказал, есть ли шанс не заразиться коронавирусом

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (872)
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Sputnik Абхазия
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Директор НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов пояснил, почему сейчас, подхватив COVID-19, заболевает почти каждый, и какими способами можно уменьшить вероятность заражения.

Новый коронавирус относится к возбудителям респираторных инфекций, а исходя из того, что о них известно, можно утверждать, что риск заразиться имеют практически все, восприимчивость у населения высокая, отметил специалист. 

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Лиознов рассказал, есть ли шанс не заразиться коронавирусом

"Возможно, есть какие-то генетические факторы, которые могут предупредить заражение, но то, что мы видим сегодня, ― заболевают практически все и всех возрастов, единственное ― кто-то переносит заболевание совсем бессимптомно, у кого-то мягкое и легкое течение, и поэтому наши ожидания исходя из того, что мы видим сегодня, и на том уровне разработки и наличия вакцин риск сохраняется для всех", ― сказал Лиознов.

Однако сейчас разрабатываются вакцинные препараты, к примеру, в России несколько вакцин уже разработаны и зарегистрированы, добавил эксперт, "пока для ограниченного применения, но по крайней мере они сегодня уже введены в гражданский оборот и ими вакцинируют людей, это вариант того, чтобы мы предупредили заражение инфекцией".

Другой вопрос ― в длительности сохранения иммунитета как естественного после заболевания, так и искусственного после вакцинации, добавил Лиознов.

"Инфекция новая, пока мы наблюдаем, накапливаем данные, поэтому пессимистичный прогноз ― переболеют все, бессимптомно, в легкой или тяжелой форме, а оптимистичный ― что вакцинация работает, вакцины появляются, и мы сможем предупредить заболевание именно методом вакцинопрофилактики", ― рассказал Лиознов.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (872)

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