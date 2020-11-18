Гражданин и начальник: Цвижба о работе Дорожного фонда в 2020 году

Заместитель председателя Дорожного фонда Абхазии Виталий Цвижба в эфире радио Sputnik рассказал о том, какие работы ведет фонд на данный момент и какие объекты будут отремонтированы уже в следующем году.

Радио Гражданин и начальник: Цвижба о работе Дорожного фонда в 2020 году

Дорожный фонд Абхазии выделил один миллион 180 тысяч рублей на ремонт дороги между селами Галского района Алакумхара и Аберкыт. Ранее фондом также были проведены ремонтные работы в селе Шашикуара. Эти объекты - автодороги местного значения, которые финансируются Дорожным фондом, сказал Цвижба в беседе на радио.

"Мы финансируем все семь районов. На автодороги местного значения в этом году на каждый район выделено примерно по четыре миллиона. Эти деньги осваивались и до сих пор осваиваются. По местным дорогам есть некоторые отставания в связи с пандемией. В весенне-летний период мы вообще разослали письма главам администраций, которые определяют конкретно какие дороги ремонтировать. Была определена сумма в два миллиона, потому как поступления уменьшились, но после июля августа все это выпрямилось, и теперь мы в полном объеме можем финансировать местные дороги", - отметил Цвижба.

Заместитель председателя Дорожного фонда рассказал, на каких объектах уже выполнены работы, а на каких еще предстоит сделать до конца этого года. Цвижба отметил, что работы по автодорогам местного значения ведутся исключительно по грунтовым дорогам.