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Доктор объяснил, как сделать простой тест на коронавирус дома

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Sputnik Абхазия
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Тест "чем это пахнет" намного эффективнее, чем любая термометрия, утверждает педиатр и телеведущий Евгений Комаровский, в особенности специалист рекомендует проводить такие тесты детям в школах и садах вместе или вместо измерения температуры.

Ранее специалисты уже сходились на том, что заразиться коронавирусом могут представители всех возрастных групп, однако чем младше ребенок, тем легче и практически без симптомов он способен перенести COVID-19, но в то же время малыш остается переносчиком опасной инфекции и может быть угрозой для здоровья своих родителей, бабушек и дедушек. 

В этом плане контролировать состояние здоровья проще и безопаснее не только измерением температуры, но и другим легким способом, особенно если речь идет о детях, советует Комаровский.

Радио
Доктор объяснил, как сделать простой тест на коронавирус дома

"Когда вы пришли утром, допустим, вы учитель в школе, вместо термометрии взять тряпочку, потереть ее чесноком и спрашивать, чем это пахнет, у каждого, у кого температура 37,1. Слышит запах - слава богу, не слышит - домой срочно", - сказал Комаровский.

Тесты на наличие запахов намного достовернее, чем тесты на температуру, однако, по словам доктора, важно помнить о другом важном моменте. 

"Главное - необратимого поражения нейронов, чувствительных к вкусу и к запаху, не происходит. Рано или поздно все восстановится", - отмечает Комаровский.

Чаще на восстановление после выздоровления надо до трех недель, иногда ― до трех месяцев, но с максимально возможной вероятностью все восстановится без последствий, утверждает специалист.

Напомним, ранее также стало известно, что риск заразиться коронавирусом есть у каждого. По словам директора НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрия Лиознова, "пессимистичный прогноз ― переболеют все, бессимптомно, в легкой или тяжелой форме, а оптимистичный ― что вакцинация работает, вакцины появляются, и мы сможем предупредить заболевание именно методом вакцинопрофилактики".

 

 


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