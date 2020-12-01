Попов о премии Искандера: набирает силу, выбор в этом году очень трудный

Президент русского ПЕН-центра и председатель жюри премии имени Фазиля Искандера Евгений Попов в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, что выбор лучших работ в этом году был сложнее, так как премия набирает силу.

Вручение Международной премии имени Фазиля Искандера состоится в этом году 10 декабря в штаб-квартире русского ПЕН-центра. Мероприятие в связи с коронавирусной пандемией пройдет в онлайн–режиме.

На соискание Международной премии имени Фазиля Искандера была выдвинута 51 работа. Журналист Виталий Шария и общественный деятель Астамур Какалия вошли в шорт-лист премии.

Радио Попов о премии Искандера: изюминка в том, что оцениваем качество работ, а не их авторов

"Премия набирает силу с каждым годом. В этом году было много претендентов в лауреаты, причем выбор был очень трудный и короткого списка, а уж тем более из него выбрать абсолютного лауреата. Но, кажется, мы с этим справились, и это замечательное свидетельство того, что премия становится известна, в ней принимают участие и знаменитые литераторы. А наша изюминка в том, что рассматриваем все рукописи, издания только по качеству. Неважно, какая идеология, кто этот автор, сколько у него медалей, начинающий ли он. Даже, скорее всего, будут некоторые сюрпризы, о которых пока не могу говорить. Могу только сказать, что высоко оценен один из абхазских писателей", - сказал председатель жюри премии имени Фазиля Искандера Евгений Попов в эфире радио Sputnik Абхазия.

Он отметил, что жюри премии имени Фазиля Искандера состоит из профессионалов, которые оценивают представленные работы только по их качеству и предельно объективно.

"Это единственный способ определить победителя и не вызвать потом никаких разочарований. Мы никогда, например, не голосуем. Когда человек называет кандидата, которого выбрал, то он должен объяснить товарищам, почему его выбор пал на него. Мы давно все в литературе, все знакомы и никогда друг друга не обманываем", - сказал Попов.

Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года. В 2019 году лауреатом Международной литературной премии имени Искандера стал абхазский писатель Владимир Делба.

Писатель, сценарист и поэт Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".

Среди известных произведений, написанных Искандером, роман "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс, или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.