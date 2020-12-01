Арчелия рассказала о последствиях коронавируса для ВИЧ-инфицированных

Главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия рассказала, как лечат от коронавируса ВИЧ-инфицированных и как важно периодически проходить обследование.

Ежегодно в мире 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

О том, как в Абхазии помогают ВИЧ-инфицированным и как важно вовремя распознать болезнь и начать лечение, рассказала главный терапевт страны Анжела Арчелия.

Радио Арчелия рассказала о последствиях коронавируса для ВИЧ-инфицированных

"СПИД - это стадия заболевания ВИЧ-инфекции. ВИЧ-инфекция на данный момент – самая контролируемая инфекция в мире. Все пациенты, стоящие на учете в Абхазии, получают абсолютно бесплатно все препараты. Эти препараты помогают подавлять инфекцию и подавлять количество вируса до нуля. У нас продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных при том, что они соблюдают все, что говорит доктор, не отличается от продолжительность жизни обычного населения, если они обращаются на ранних стадиях заболевания", - отметила врач.

По словам Арчелия, в Абхазии прирост заболеваемости ВИЧ такой же, как во всем мире.

"Препараты для лечения ВИЧ-инфицированных мы получаем через международные организации. Если бывают сбои, мы пытаемся выкрутиться, чтобы у пациентов не было перебоев в приеме препаратов… Все мои пациенты с ВИЧ-инфекцией, заразившиеся коронавирусом, благополучно излечились, так как они получали базовую терапию. На фоне коронавируса они прошли как обычные пациенты. На ВИЧ-инфицированных коронавирус не отразился, потому что терапия была и есть непрерывная. COVID помешал другим больным - с тяжелой соматической патологией", - рассказала Арчелия.

Врач отметила важность даты 1 декабря, так как не стоит забывать об опасности ВИЧ-инфекции, и напомнила о необходимости периодически проходить обследование на наличие вируса иммунодефицита человека.