Политолог о призыве НАТО укреплять присутствие в Черном море: проверка России на прочность

Главы МИД стран-членов НАТО с участием министров Грузии и Украины в среду обсудят деятельность альянса в регионе Черного моря, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Регион Черного моря имеет стратегическую важность для НАТО, для всех его членов. Мы также тесно сотрудничаем с двумя нашими партнерами, Грузией и Украиной, в этом регионе", – сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Он вновь обвинил Россию в "нарушении территориальной целостности" Украины и Грузии, отметив также "усиление российского военного присутствия в Крыму".

"Нам нужно в дальнейшем укреплять свое присутствие в регионе", – сказал генсек альянса.

Столтенберг выступал на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии Совета Североатлантического альянса на уровне министров иностранных дел, который пройдет 1-2 декабря в режиме видеоконференции.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист, политолог Константин Блохин прокомментировал заявление генсека НАТО.

Радио Блохин о призывае НАТО укреплять пристутсвие в Черном море

"В НАТО акваторию Черного моря рассматривают как зону собственных интересов. Понятно, что они будут пытаться провоцировать Россию на какие-то агрессивные действия. Как и раньше будут "прощупывать" нас с разных сторон. Это полеты авиации вблизи наших границ и даже нарушение наших морских границ, как это было недавно на Дальнем Востоке. Теперь они демонстративно заявляют, что акватория Черного моря, которая традиционно рассматривалась как зона влияния России, будет рассматриваться как зона влияния НАТО. Конечно, они будут пытаться проверять нас на прочность – Запад, НАТО открыто говорят о политике "сдерживания" России", – сказал Константин Блохин.