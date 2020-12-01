00:45 02 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.32
  • EUR91.31
Поиск
Лариса Ахба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ахба рассказала, почему декабрь в Абхазии считается самым теплым месяцем зимы

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2020 (540)
19810
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201201/1031381433/Akhba-rasskazala-pochemu-dekabr-v-Abkhazii-schitaetsya-samym-teplym-mesyatsem-zimy.html

Главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба в эфире радио Sputnik рассказала, какая погода ждет жителей и гостей республики в первой половине декабря.

Как рассказала Лариса Ахба, в первой декаде декабря температура воздуха будет такой же, как в конце ноября.

Радио
Ахба рассказала, почему декабрь в Абхазии считается самым теплым месяцем зимы

"Дневные температуры будут от 12 до 17 градусов. Ночные температуры воздуха будут колебаться от 4 до 9 градусов. К концу декады резких изменений погоды не наблюдаем, наблюдаем перепады температуры. Мы окажемся под влиянием холодной ложбины с севера. Местами числа 13 и 14 возможны осадки в виде дождя. Температуры немного понизятся – на 1-2 градуса – к концу первой половины декабря. Декабрь - самый теплый зимний месяц, он повторяет признаки ноября. Существенных осадков в первой половине декабря не наблюдаем", - сообщила Ахба.  

 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (540)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Зимняя сказка: открытие новогоднего катка на Красной площади
Спасибо России: в Нагорном Карабахе открываются школы и больницы
Два часа в сутки: новый график веерных отключений


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться