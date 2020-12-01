Ахба рассказала, почему декабрь в Абхазии считается самым теплым месяцем зимы

Главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба в эфире радио Sputnik рассказала, какая погода ждет жителей и гостей республики в первой половине декабря.

Как рассказала Лариса Ахба, в первой декаде декабря температура воздуха будет такой же, как в конце ноября.

Радио Ахба рассказала, почему декабрь в Абхазии считается самым теплым месяцем зимы

"Дневные температуры будут от 12 до 17 градусов. Ночные температуры воздуха будут колебаться от 4 до 9 градусов. К концу декады резких изменений погоды не наблюдаем, наблюдаем перепады температуры. Мы окажемся под влиянием холодной ложбины с севера. Местами числа 13 и 14 возможны осадки в виде дождя. Температуры немного понизятся – на 1-2 градуса – к концу первой половины декабря. Декабрь - самый теплый зимний месяц, он повторяет признаки ноября. Существенных осадков в первой половине декабря не наблюдаем", - сообщила Ахба.