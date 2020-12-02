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Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
© Sputnik / Михаил Воскресенский

Политолог о COVID-19: это больше, чем просто заболевание

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О причинах распространения и избирательного воздействия коронавируса на людей рассуждает российский политический эксперт Алексей Мухин.

Нынешний вирус COVID-19 ― комбинированный и опасный, он "дает понять, что человеческа

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Политолог о COVID-19: это больше, чем просто заболевание

я цивилизация заигралась в общество потребления и загрязнение планеты, коронавирус нацелен на вывод человечества из интеллектуального пике", считает российский политический эксперт, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. 

"В последнее время человечество не производит никаких ценностей, которые были бы направлены на созидание и развитие. Политические эксперты говорили об этом и раньше. Метафорически, закрыв нас дома и закрыв двери церквей, вирус подталкивает нас к мысли о смысле своего существования. Каждый наедине с собой. Это дар, который глупо отвергать", ― считает эксперт.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии за все время пандемии составляет 6092, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
За все время пандемии в Абхазии зафиксировано 84 летальных случаев. Выздоровели 4002 человека.


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