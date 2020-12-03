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Асланбек Мирзоев
© Sputnik / Томас Тхайцук

Такие обстоятельства: доброволец Мирзоев о дне рождения и рыцарстве на Кавказе

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201203/1031387935/Takie-obstoyatelstva-dobrovolets-Mirzoev-o-dne-rozhdeniya-i-rytsarstve-na-Kavkaze.html

Историку, добровольцу, Герою Абхазии Асланбеку Мирзоеву 3 декабря исполнилось 55 лет. В эфире радио Sputnik Абхазия он рассказал о том, почему не отмечает свой день рождения и об отличиях абхазо-адыгского рыцарства с культурой других народов.

Радио
Такие обстоятельства: доброволец Мирзоев о дне рождения и рыцарстве на Кавказе

Ученый, кандидат исторических наук, Герой Абхазии Асланбек Мирзоев в интервью радио Sputnik рассказал, что в сознательной жизни ни разу не отмечал свой день рождения. По его мнению, важно не празднование таких дней, а то, как человек проживает свои годы.

В круг научных интересов ученого Мирзоева входят вопросы рыцарства, оружие воинов. Он рассказал о сходстве и различиях адыго-абхазского рыцарства с культурой других народов.

"В рыцарском отношении к женщине есть сходство с западноевропейской культурой. Культ поклонения даме, рыцарское отношение к женщине схожи. В японской культуре, например, это особо не выделяется. В адыгской культуре есть уважение, почитание женщин, даже было право покровительства, которым обладали высшие сословия, князья. Никто не мог преследовать или убить женщину, которая обладала таким правом. В восточной культуре положение женщин немного иное. Женщина не могла участвовать в каких-то общественных, политических делах. У адыгов, абхазов статус женщины более высок", - сказал Мирзоев.

В качестве отличительных черт рыцарей Кавказа и Европы Мирзоев привел примеры отношения к смерти, к плену.

Подробности в аудиофайле.

 

 


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