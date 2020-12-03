Капба: хотя бы раз-два в неделю учителя должны общаться вживую с учениками

О том, какая из форм обучения школьников в период пандемии наиболее удобна будет учителям и их подопечным, в эфире радио Sputnik своим мнением поделилась директор сухумской средней школы № 15 Диана Капба.

Радио Капба: хотя бы раз-два в неделю учителя должны общаться вживую с учениками

Во исполнение распоряжения президента "О защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции COVID-19" от 24 ноября 2020 года, министр просвещения и языковой политики Инал Габлия приказал приостановить процесс обучения до 12 января во всех учебных заведениях, включая среднепрофессиональные и дошкольные учреждения.

Согласно приказу, в школах и колледжах уроки предложено организовать по одной из следующих форм: прямой эфир (с последующей записью); заранее записанные видеоуроки; заочная система.

"Мы обсуждаем с учителями такой вариант - три на три, то есть три дня приходят одни дети... по крайней мере, можно объяснить вживую новый материал, дать несколько тем. Затем дать возможность дома им самостоятельно работать. На мой взгляд, это лучший вариант. Онлайн - обучение совсем неприемлемо для нас. У нас нет возможности проводить видеоуроки. Без родителей дети самостоятельно не могут при такой форме. Сейчас наши учителя пытаются, но не все дети могут в одно время, и учитель целый день должен работать. Если подключиться и общаться по Zoom, то можно, но по WhatsApp четыре-пять человек могут подключиться, и это не дело. Результата я не вижу. Хотя бы в неделю один или два раза мы должны общаться с детьми, особенно с учениками начальных классов. Сейчас посылают задания по телефону, проверяют, но это напрасная трата времени. Это делается для того, чтобы дети мало-мальски занимались, но результата нет", - сказала Капба.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.