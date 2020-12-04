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Такие обстоятельства: Матуа о реакции иммунитета на вторичное заражение вирусом

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201204/1031400562/Takie-obstoyatelstva-Matua-o-reaktsii-immuniteta-na-vtorichnoe-zarazhenie-virusom-.html

Почему не у всех переболевших коронавирусом вырабатываются антитела, в эфире радио Sputnik рассказала заведующая лабораторией вирусологии, замдиректора по научной работе НИИЭПиТ Алиса Матуа.

Как объяснила Алиса Матуа, это связано с особенностями иммунитета каждого человека.

Радио
Такие обстоятельства: Матуа о реакции иммунитета на вторичное заражение вирусом

"Иммунная система человека состоит из двух звеньев, это Т-клеточное звено и В-клеточное звено. В-клеточное звено ответственно за выработку антител. У части пациентов после заболевания антитела вырабатываются, а у части - нет. Но это не значит, что иммунитета нет, потому что есть Т-клеточное звено, которое вырабатывает клетки, уничтожающие вирус. После заболевания остаются клетки памяти. И если даже у человека не выработались антитела, которые могут нейтрализовать вирус при вторичном столкновении, то обязательно сработает Т-клеточное звено. Все это работает для всех возбудителей одинаково. При вторичном столкновении организма с любым возбудителем реакция иммунной системы человека происходит намного быстрее. Нужны уже не дни, а буквально часы для того, чтобы среагировать на этот возбудитель, так как после первичного столкновения остаются клетки памяти", - рассказала Матуа.

Подробности слушайте в аудиофайле.

 


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