Сенатор Косачев: России и США нужно начинать разговаривать на рабочем уровне

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва может расширить сотрудничество с новой администрацией в Вашингтоне по крайней мере по пяти направлениям, об этом он сказал в ходе онлайн конференции.

Речь, по словам дипломата, идет о стратегической стабильности, нераспространении ядерного оружия, сотрудничестве в космосе, борьбе с терроризмом и пандемией коронавируса.

Антонов призвал восстанавливать каналы связи между странами. "Я мечтаю увидеть, как главы МИД и Минобороны прибывают в Вашингтон на переговоры в формате "два плюс два", - сказал он.

Оценку словам дипломата в эфире радио Sputnik дал глава международного комитета Совфеда России Константин Косачев.

Радио Сенатор Косачев: России и США нужно начинать разговаривать на рабочем уровне

"Антонов выделил наиболее перспективные направления российско-американского взаимодействия, потому что ситуация в каждой из этих сфер завязана на нормальные, конструктивные рабочие отношения между нашими странами. И ни одна из этих ситуаций не будет урегулирована, если какая-то из сторон будет продолжать делать ставку на достижение одностороннего превосходства в той или иной сфере, на собственную монополию на истину и пытаться соответствующие проблемы решать в одиночестве, что сейчас и делают США… Эффект, мы видим, прямо противоположный. Нужно отказываться от ощущения того, что мы знаем, как это правильно, и начинать вырабатывать общую точку зрения на этот счет. А Россия в данном случае – это ключевой игрок. И нужно договариваться по параметрам этого сотрудничества, что неизбежно означает восстановление контактов на рабочем уровне. Мы все время заточены на крупные саммиты. Но нужно начинать разговаривать на рабочем уровне. И наши военные, и специалисты по антитеррору, и те, кто занимаются климатом или кибербезопасностью – этих диалоговых механизмов сейчас очень мало, их практически не осталось. А восстановить их на самом деле не так уж и сложно. Запуск этих механизмов будет приводить к более обширным и более устойчивым договоренностям", - сказал Косачев.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Кандидат от демократов Джо Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.