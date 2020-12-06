Дополнительное время: Дрыков о Марадоне и влиянии кумиров на спортсменов

Радио Дополнительное время: Дрыков о Марадоне и влиянии кумиров на спортсменов

Игорь Дрыков, как и многие, считают, что Марадона привел в футбол многих.

"Этот человек влюбил в себя людей, привел их в футбол. Они смотрели на его игру и хотели пойти во двор с мячом. Марадона – это и есть сам футбол. Весь мир скорбит", - отметил Друков.

25 ноября стало известно о смерти чемпиона мира по футболу 1986 года аргентинца Диеги Марадоны.

Игорь Дрыков сегодня занимается с детьми. Он поделился своим мнением о том, как ребенок, пришедший в футбол, не потерялся в команде.

"Нужно учитывать возраст, где он занимается. Для ребенка нудно создать ситуацию успеха. Если он занимается с ребятами сильнее и у него не получается, нужно его перевести туда, где у него будет получаться. Если получаться не будет, он уйдет", - сказал тренер.

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