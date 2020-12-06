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Не верю: правда и мифы о даркнете, хакерах и "следящих смартфонах"

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201206/1031411155/Ne-veryu-pravda-i-mify-o-darknete-khakerakh-i-sledyaschikh-smartfonakh.html

В даркнете можно заказать киллера или купить рабов, хакеры за секунду “ломают Пентагон”, а ваш смартфон следит за вами. Что из этого правда, а что - мифы, и почему они возникли?

Радио
Не верю! Правда и мифы о даркнете, хакерах и "следящих смартфонах"

Вместе с директором Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергеем Плуготаренко разбираем самые популярные заблуждения о технологиях, которые используем ежедневно.

01:02 Даркнет - “обитель зла”? Разбираем самые популярные мифы об этой сети ( и узнаем, можно ли там заказать киллера)

04:35 Почему даркнет не столь анонимен как кажется

05:43 “Даркнет создан спецслужбами”: так ли это

11:40 “Сказал про зеленые тапки - и теперь реклама мне их подсовывает”. Насколько нас слушают смартфоны

17:00 Может ли интернет “рухнуть” (из-за нагрузки на сеть в карантин стриминговые сервисы уже снижали качество воспроизведения)

19:51 За время пандемии мошеннические сервисы выросли больше чем вдвое! Разбираем мифы о хакерах

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