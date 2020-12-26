Ученый о последствиях коронавируса: антибиотики со временем перестанут действовать

Повышенный прием антибиотиков, которые на самом деле не лечат коронавирус, может привести к потере их эффективности и появлению новых штаммов, устойчивых к лечению, говорит российский биоинформатик, доктор биологических наук, профессор Михаил Гельфанд.

Радио Ученый о последствиях коронавируса: антибиотики со временем перестанут действовать

Для человека, подхватившего вирусную инфекцию, есть опасность, что на нее наслоится инфекция бактериальная, отмечает собеседник радио Sputnik. В таких случаях и возникает разница в лечении, которая может привести к не самым благоприятным последствиям, поскольку "вирусные инфекции мы лечить умеем очень плохо, лечение там как правило симптоматическое, а бактериальные инфекции мы в принципе лечить умеем, потому что на это есть антибиотики", поясняет ученый.

"Проблема в том, что антибиотики со временем перестают действовать, потому что у патогенных бактерий вырабатывается к антибиотикам устойчивость и, в частности, одной из причин этого является как раз неотвратное использование антибиотиков, в том числе, в медицинской практике, когда люди начинают пить, не пролечивая полный курс", ― рассказал Гельфанд.

Устойчивость к антибиотикам будет возникать, если с антибиотиками неаккуратно обращаться ― не допивать курсы или пить их, когда не надо, подчеркнул Гельфанд. Во многих случаях в период нынешней пандемии так и происходило, рассказал он.

"В начале или середине (пандемии ― Sputnik), когда было очень плохо понятно, чем людей лечить, и время от времени возникали какие-то наблюдения, что какие-то антибиотики помогают даже не против бактериальных последствий, но и просто по какому-то механизму не очень понятному", ― рассказал он.

К примеру, в стандартный курс лечения коронавируса в России входит азитромецин, и порой приходится наблюдать ситуации, когда "люди болели, приходил терапевт, делал какие-то обследования и выдавал стандартный листок, напечатанный типографским способом, из чего понятно, что им эти листки раздали и они их дают всем", привел пример Гельфанд. Это ровно такой способ вырастить эти самые устойчивые штаммы, добавил ученый.

"Ситуация, когда очень большая доля людей начинает принимать какой-то антибиотик – это верный способ добиться того, чтобы через год этот антибиотик перестал помогать вообще. Просто потому, что эволюционно отбираются штаммы, которые к этому антибиотику устойчивы", ― предупредил биолог.

Такая опасность на перспективу действительно есть, "с коронавирусом это никак не связано, это связано с тем, что эпидемия спровоцировала повышенный прием антибиотиков, но болезни будут уже другие", резюмировал Гельфанд.