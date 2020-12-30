IT-специалист о решении проблем с майнингом в Абхазии: самое простое – вывезти из страны

Радио IT-специалист о решении проблем с майнингом в Абхазии: самое простое – вывезти из страны

Председатель Государственного комитета Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш издал приказ о введении ограничений, связанных с деятельностью по добыче криптовалют.

Операторам связи предписано провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен, указателей страниц сайтов в Интернете.

Ранее, 25 декабря, РУП "Черноморэнерго" распорядилось об отключении всех криптоферм на территории Абхазии.

Деятельность по майнингу криптовалют запрещена в Абхазии до 1 июня 2021 года, запрещен также ввоз оборудования для майнинга на тот же период.

"Даже если аппаратно и программно провайдер может это делать, то это можно легко обойти", - утверждает Инкин.

Провайдеры могут контролировать работу майнеров, отслеживая трафик.

"Все, что идет в Китай, плюс-минус, значит майнинг", - говорит Владислав Инкин.

По его мнению, в условиях Абхазии блокировать работу майнеров проще на уровне Энергосбыта.

Инкин также поделился своим мнением о том, как в Абхазии на уровне государства можно решить проблему с майнингом.

"Есть одна большая проблема – их нельзя вывезти. Людям, которые вложились в майнинг, запретили всю эту деятельность. Самый простой способ – вывезти все это оборудование в Россию, где нет никаких запретов, продать его и вернуть свои деньги. Во всей этой истории нет никаких колоссальных убытков. Но нельзя провезти даже шнур из-за запрета. Получается порочный круг, из-за которого одним запретили, они ищут купца на свое железо. По факту получается, что отрубили одну голову – выросла другая. И это бесконечно до того момента, пока не разрешат вывезти оборудование, продать и смириться с этим. К сожалению, этого никто не понимает. А сейчас они ходят друг другу перепродают машинки. Работала в одном месте, потом будет работать в другом. Железка остается на территории страны и, как пиявка, будет высасывать электричество. До того момента, когда это оборудование можно будет продать, например, в Иркутск, где на него есть колоссальный спрос, проблема не решится… если кто-то закопал свой миллион, он до последнего не расстанется с ним и будет искать какую-то лазейку. А самый простой вариант в таких условиях – смириться со всем этим, продать оборудование, а лучше вывезти его из страны и разместить где-нибудь на территории России. Платишь за электричество, получаешь свою криптовалюту. Красота! И все гораздо безопаснее и надежнее. Если разрешат вывезти оборудование, это будет показателем того, что люди поняли, как это работает. Если этого не произойдет, проблема продолжится", - сказал специалист.