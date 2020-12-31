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Николай Дурманов
© Foto / предоставил Владимир Федоренко

Врач рассказал о влиянии коронавируса на другие инфекции

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201231/1031549644/Vrach-rasskazal-o-vliyanii-koronavirusa-na-drugie-infektsii-.html

Пандемия COVID-19 сильно отвлекла от других эпидемиологических забот, но это не значит, что они перестали появляться, отмечает доктор медицинских наук, эксперт в области биотехнологий, генной инженерии и биобезопасности Николай Дурманов.

Радио
Врач рассказал о влиянии коронавируса на другие инфекции

О влиянии пандемии коронавируса на другие инфекции специалист высказался на радио Sputnik, в частности, по словам Дурманова, на фоне пандемии COVID-19 возможность любого человека заразиться чем-то другим, а не только коронавирусом, никуда не пропала. 

"Как бы считается, что вот есть коронавирусные проблемы, а все остальные проблемы куда-то исчезли, но они никуда не исчезли. Так же, как и 100, 500 и 1000 лет назад, вокруг нас крутится самое большое количество инфекций ― и бактериальных, и вирусных, и грибковых", ― напомнил Дурманов.

Однако, по словам эксперта, определенное влияние пандемии на другие варианты заражения все же можно проследить по статистике, и причины кроются в профилактических мерах, которые повсеместно предпринимаются против COVID.

"То, что мы отодвинули друг друга на социально приемлемое расстояние, надели маски и внимательнее стали относиться к мытью рук и вообще к социальным контактам, привело к тому, что снизились заболевания инфекциями, которые раньше проходили на таком фоновом уровне", ― отмечает Дурманов.

По словам медика, "не было бы счастья, да несчастье помогло: коронавирусная пандемия снизила заболеваемость обычными инфекционными заболеваниями".

Напомним, ранее другой авторитетный российский медик, руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в РФ Александр Мясников озвучил прогноз о начале третьей волны коронавируса, по его словам, "сейчас три месяца волны не будет, а потом будет опять, а это май ― июнь ― июль".


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